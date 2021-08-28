Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое японцев скончались после вакцинации препаратом от COVID-19 Moderna

Полина Долганова

Происшествия
Двое японцев скончались после вакцинации препаратом от COVID-19 Moderna
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Два человека умерли в Японии после вакцинации препаратом Moderna от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает агентство Reuters.

До этого в Японии приостановили использование вакцины от коронавируса от компании Moderna. В препарате обнаружены примеси.

Отмечается, что частицы примесей были размером в несколько миллиметров, а вакцина с необычным составом поставлялась в центры вакцинации пяти японских префектур, включая и Токио.

Кроме этой вакцины в стране используются препараты британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

23 июля европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое является лекарственным регулятором ЕС, одобрило использование препарата от коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте