Двое японцев скончались после вакцинации препаратом от COVID-19 Moderna
Два человека умерли в Японии после вакцинации препаратом Moderna от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает агентство Reuters.
До этого в Японии приостановили использование вакцины от коронавируса от компании Moderna. В препарате обнаружены примеси.
Отмечается, что частицы примесей были размером в несколько миллиметров, а вакцина с необычным составом поставлялась в центры вакцинации пяти японских префектур, включая и Токио.
Кроме этой вакцины в стране используются препараты британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech.
23 июля европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое является лекарственным регулятором ЕС, одобрило использование препарата от коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет.