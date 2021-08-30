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Фестиваль «Таксы Чехова» пройдет в Мелихове

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Таксы Чехова» пройдет в Мелихове
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 5 сентября приглашает посетителей на самый необычный фестиваль Подмосковья — форум «Таксы Чехова», где центральное место занимают таксы. Здесь представлены все разновидности породы: короткошерстные и длинношерстные таксы, карликовые и стандартные.

Гости познакомятся с таксами, смогут совершить с ними оригинальную фотосессию, узнать об особенностях породы, приобрести оригинальные сувениры и поделки. Вместе с питомцами можно стать участниками веселых конкурсов и состязаний.

В программе: эстафеты, модное дефиле «Загадочная натура», призы. Десятки такс продемонстрируют свое обаяние, ум и умение держаться на подиуме.

Фестиваль привлекает внимание не только владельцев такс, а всех, кто любит собак. Чехов очень любил такс, поэтому именно Мелихово выбрали местом проведения фестиваля.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» 4 сентября зовет жителей и гостей Московского региона принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню рождения города Чехов. Посетители смогут увидеть фотовыставку «История усадеб «Лопасня-Зачатьевское» и «Садки» в объективе», познакомиться с цветочными традициями в дворянской усадьбе, послушать концерт в исполнении артистов Москонцерта.

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