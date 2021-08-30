Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейших встреч, сообщила пресс-служба Кремля. Авторы Telegram-канала «Пул Первого», освещающего работу президента Белоруссии, уточнили, что президенты обсуждали вопросы экономического и военного сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу готовящихся союзных программ, конкретные шаги по которым будут приняты в ближайшее время. Кроме того, Путин и Лукашенко в деталях обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии со странами НАТО, планируемые учения «Запад-2021», сотрудничество в подготовке кадров военных и спецслужб, а также взаимодействие в сфере СМИ.

Перед разговором президент России отправил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой отметил его опыт и стремление развивать российско-белорусские отношения. В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 13 июля в Санкт-Петербурге, внеплановая рабочая встреча была посвящена вопросам интеграции и международной проблематике. Тогда Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается «большим и надежным партнером России в сфере экономики».

Еще одна встреча президентов состоялась в конце мая. Тогда партнерам удалось договориться о минимизации потерь белорусских нефтеперерабатывающих заводов от налогового маневра в России, также Белоруссия получила второй транш кредита на миллиард долларов.