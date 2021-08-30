Выставка «Параллели XIX–XXI» открылась в Музее В. А. Тропинина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей В. А. Тропинина представляет выставку «Параллели XIX–XXI».

Посетители увидят произведения Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина, Дамона Ортолани, а также графические работы современного художника-концептуалиста Евгения Гриневича и произведения актуального предметного дизайна.

Художник-концептуалист Евгений Гриневич сопоставляет в параллель музейные экспонаты XIX века и современный итальянский предметный дизайн, конструирует пространство и открывает возможности для личного восприятия каждым посетителем. Так гости смогут мысленно поставить любой из предметов мебели XIX века на постамент, сделав его единственным экспонатом в зале, но вокруг него останется музейная обстановка, которая у любого человека ассоциируется с вековыми традициями почитания.

Выставка рассказывает о том, что в музее каждая вещь обретает иное значение, не такое как в жизни. Это касается как старых произведений, так и современных.

Выставка открыта с 27 августа по 6 октября, сообщается на сайте галереи.

В музее-заповеднике «Царицыно» откроется масштабная выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера», посвященная становлению русского музыкального театра в XVIII веке. Посетители увидят экспонаты из двадцати семи российских музеев: работы придворных театральных декораторов Екатерины II, оригинальные проекты известных театров эпохи, осветительные приборы и предметы театральных интерьеров, написанные рукой императрицы либретто опер, оригинальные и восстановленные театральные машины из коллекции Петра Айду, старинные музыкальные инструменты.