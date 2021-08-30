Потолочные перекрытия обрушились в доме на юге Москвы

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Автозаводская улица, 22 Карта всех событий

Обрушение потолочных перекрытий произошло в здании на юге Москвы. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на Автозаводской улице, в доме 22. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

— Площадь обрушения составила 30 квадратных метров, — заключил источник «ВМ».

В свою очередь в столичной прокуратуре заявили, что ведомство проводит проверку.

— Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального закона, в ходе которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В середине июля столичная прокуратура проводила проверку по факту обрушения части фасада дома в Басманном районе. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

Подобный инцидент произошел в начале июня на юго-западе города. Тогда с фасада жилого дома на Ленинском проспекте обрушился балкон.