С фасада жилого дома на Ленинском проспекте рухнул фрагмент балкона
Прокуратура начала проверку по факту падения фрагмента балкона на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обрушение балкона произошло днем 8 июня с фасада жилого многоквартирного дома на Ленинском проспекте.
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества, — заключила Нефедова.
Ранее «Вечерняя Москва» писала об инициированной столичной прокуратурой проверке после того, как человек пострадал из-за падения двух деревьев в Пресненском районе столицы.
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