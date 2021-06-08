С фасада жилого дома на Ленинском проспекте рухнул фрагмент балкона

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Прокуратура начала проверку по факту падения фрагмента балкона на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Обрушение балкона произошло днем 8 июня с фасада жилого многоквартирного дома на Ленинском проспекте.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества, — заключила Нефедова.

Ранее «Вечерняя Москва» писала об инициированной столичной прокуратурой проверке после того, как человек пострадал из-за падения двух деревьев в Пресненском районе столицы.

Читайте также: Полиция задержала зеленоградских горе-угонщиков