Ученый предупредил о возможной активности гриппа в России в текущем году

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Грипп в 2021 году может циркулировать в России активнее, чем в 2020 году, поэтому россиянам необходимо вакцинироваться. Об этом рассказал в понедельник, 30 августа, директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

По его словам, в России растет прослойка людей, которые привились от коронавируса. При этом риски развития гриппа как моноинфекции или в сочетании с гриппом и коронавирусом сохраняются.

По этой причине россиянам, в частности людям старше 55 лет, стоит вакцинироваться, чтобы снизить риск заболевания подобной сочетанной инфекцией. Специалист отметил, что совместное течение гриппа с COVID-19 проходит тяжелее.

— Мы живем в период неопределенности. В прошлом году мы ждали приход эпидемии, и в этом году мы ждем, но ситуация покажет. Когда мы проживем несколько сезонов вместе с коронавирусной инфекцией, после этого нам, наверное, будет проще прогнозировать. Но мы ждем, надо быть готовыми, — добавил Лиознов, слова которого цитирует ТАСС.

До этого депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал сроки появления у россиян коллективного иммунитета от COVID-19 и гриппа. Так, коллективный иммунитет от COVID-19 и гриппа может появиться у россиян в середине осени.

По его словам, коллективный иммунитет выработается в середине октября, но лишь при соблюдении ограничительных норм: ношения масок и перчаток, а также отказа от посещения людных мест.

23 августа Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.