Эксперт рассказал, что ждет «дышащий на ладан» российский сегмент МКС

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После 2025 года Россия может начать создание собственной полярной космической станции, а отечественный сегмент на Международной космической станции (МКС) переведут в резервный режим. Говорить о полном разрушении МКС не приходится, на подверженных отказам частях станции будут проводиться регламентные работы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель направления «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) по частной космонавтике Роман Жиц.

В понедельник, 30 августа, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в настоящее время системы российского сегмента космической станции находятся в высокой степени износа. По его словам, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года она не начнет выходить из строя. Соловьев добавил, что «в конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан».

— Возможно, что после 2025 года Россия начнет создавать собственную полярную космическую станцию и российский сегмент МКС может быть переведен в резервный режим. Если же будет принято принципиальное решение о продолжении совместной эксплуатации МКС после 2025 года, тогда вероятно, что наиболее изношенные части российского сегмента МКС будут постепенно заменяться на новые, — сказал Жиц.

Он добавил, что российский сегмент МКС гарантированно продолжит свою работу до 2025 года. Специалисты Роскосмоса постоянно ведут мониторинговое наблюдение за основными системами российского сегмента МКС, они осведомлены о ресурсной усталости той или иной подсистемы.

— Поэтому они в состоянии заблаговременно спланировать и провести регламентные работы в тех частях российского сегмента МКС, где будет спрогнозирована высокая вероятность возникновения отказа, — заключил собеседник «ВМ».