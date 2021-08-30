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В Госдуме выступили за ужесточение работы фитнес-клубов

Марина Найденкова

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Спорт
В Госдуме выступили за ужесточение работы фитнес-клубов
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Фитнес-клубы должны допускать к тренировкам посетителей после осмотра врача, который оценит их состояние здоровья перед занятиями. Это поможет избежать различных травм и сохранить здоровье и жизнь любителям спорта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

В воскресенье, 29 августа, на 62-м году жизни от внезапной остановки сердца скончался бывший депутат Государственной думы РФ Михаил Ненашев. Инцидент произошел днем 29 августа в одном из фитнес-клубов на западе столицы.

По словам Свищева, фитнес-индустрия переходит «в разряд спорта». При предоставлении спортивных услуг любое профильное учреждение должно иметь либо диагностический кабинет врача, либо договор с медучреждением об оказании медицинских услуг.

— К сожалению, не все клубы это выполняют. И здесь, конечно, должна работать система контроля за исполнением данного регламента, потому что спорт, фитнес — это действительно повышенные нагрузки. Я полностью согласен, что во всех клубах должны присутствовать доктора, в том числе предварительное минимальное освидетельствование врача для выявления возможных противопоказаний по занятию спортом, — сказал депутат.

Также он отметил, что допуск в фитнес-центр только тех граждан, которые имеют заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности занятий спортом, — излишняя мера.

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