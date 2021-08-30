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Песков заявил об актуальности проблемы нехватки трудовых мигрантов

Анастасия Волоснова

Общество
Песков заявил об актуальности проблемы нехватки трудовых мигрантов
Фото: Администрация президента РФ

Проблема нехватки трудовых мигрантов в России в настоящее время актуальна в разных секторах экономики. Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, данная проблема непростая и обсуждается в правительстве.

— Проблема эта непростая, с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса, других аспектов. Правительство этим занимается, — отметил Песков.

Он добавил, что решений об изменении порядка въезда для трудовых мигрантов пока нет, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что мигранты будут подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию. В нем указаны правила пребывания в стране и правила осуществления трудовой деятельности. Также стало известно, что они будут получать единый документ с электронным носителем. Он будет удостоверять личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

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