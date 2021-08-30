Виктория Боня показала, как ее избивают молотком

Фото: instagram/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня прибегла к нетрадиционной медицине. Видео, на которой ей проводят процедуру при помощи молотка, она выложила на свой странице в социальной сети Instagram, чем шокировала подписчиков.

— Умникам не умничать. Это нетрадиционная медицина. Поднимает людей с инвалидных колясок, я была свидетелем не раз. Я говорю по себе: было смещение таза, жила с адскими болями в пояснице. Этот человек исправил ситуацию за три дня! — подписала Боня видео.

При этом сама телеведущая лежит на кушетке, свесив ноги. А неизвестный мужчина проходится тяжеловесным молотком по ее спине, нанося четкие удары.

Фолловеры Бони с недоумением встретили ее новую публикацию. Они призвали ее не ставить эксперименты над собственным здоровьем и не агитировать к этому других.

«Вы что делаете? Это очень опасно»; «Не вводите людей в заблуждение!»; «Говорю вам как хирург — останетесь без позвоночника», — прокомментировали они видео.

Однако звезда заверила подписчиков, что не сомневается в профессионализме этого человека.

Не так давно Виктория Боня рассказала ученицам своего курса о том, как заработала первую тысячу долларов за свидание с богатым мужчиной.