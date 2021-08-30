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Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября

Анастасия Волоснова

Политика
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в пресс-службе президента Белоруссии.

Во время переговоров президенты обсудят союзные программы и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дата встречи была согласована во время телефонного разговора, который провели лидеры утром 30 августа, сообщает Белта.

Во время телефонных переговоров стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейших встреч, сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсуждали вопросы экономического и военного сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

В июле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Путин отметил, что Минск исправно обслуживает все кредиты, несмотря на санкции и пандемию коронавируса. Внешний долг республики снизился на 500 миллионов долларов.

В свою очередь Лукашенко заявил, что стране всегда было непросто в финансовом отношении, но Россия оказала ей серьезную поддержку. Он пообещал «свято выполнять» обязательства по кредитам, чего бы это ни стоило республике.

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