Россиянин Торсунов взял золото в прыжках в длину на Паралимпиаде в Токио

Фото: vk/russianparalymp

Российский прыгун в длину Евгений Торсунов занял первое место на Паралимпийских играх в Токио.

Атлет показал результат 5,76 метра в соревнованиях среди спортсменов категории Т36 (нарушения координации). Серебро получил новозеландец Уильям Стедман (5,64 метра), бронзу взял украинец Роман Павлюк (5,63 метра).

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Игр: в ее активе 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.