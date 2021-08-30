Фестиваль «Москва на асфальте» зовет горожан в главный музей столицы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Детский центр Музея Москвы 4 и 5 сентября приглашает посетителей на ежегодный фестиваль «Москва на асфальте». Здесь можно будет пообщаться с художниками, архитекторами, актерами, режиссерами и музыкантами, поиграть, потанцевать, полепить, посмотреть спектакли и поучаствовать в них.

Гостей на праздник ждут Министр Глупых Идей, DJ АДМИ*Лаб, «Время игры» и Импрессивная клоунада. Каждый гость получит в подарок мелки, чтобы украсить рисунками асфальт музея.

В субботу взрослые и дети смогут посмотреть спектакль «Тюлька» от «Театра из пластилина», послушать лекцию«Москва-класс» от студии искусств «Классики», принять участие в мастер-классах «Время игры», керамической мастерской «Плафон» и театральной студии «Эфир».

Игровой перформанс с Импрессивной клоунадой пройдет в воскресенье. Во время него каждый участник создаст индивидуальную сиюминутную игру.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Всероссийский музей декоративного искусства 4 сентября зовет взрослых и детей на столярный фестиваль «Строгай», который проведет студия «Дерево». Гости смогут задать вопросы о студии ее мастерам, узнать о других детских программах музея, а ребята — принять участие в мастерских, столярной и музыкальной. В экспозиции музея посетителей ждет встреча с подлинными предметами народного искусства — деревянными резными и расписными.