Музей декоративного искусства позвал москвичей на фестиваль «Строгай»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всероссийский музей декоративного искусства 4 сентября зовет взрослых и детей на столярный фестиваль «Строгай», который проведет студия «Дерево».

Гости смогут задать вопросы о студии ее мастерам, узнать о других детских программах музея, а ребята — принять участие в мастерских, столярной и музыкальной. В экспозиции музея посетителей ждет встреча с подлинными предметами народного искусства — деревянными резными и расписными.

В программе мероприятия: встреча с ведущими столярной студии, мастер-класс столярного дела «Фабрика стружки»; игра в старинные игры в музейном сквере; мастер-класс по игре на дудках; экскурсия по экспозиции «Традиционное искусство России».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Городской округ Химки 4 сентября отметит свой 82-й день рождения. В рамках фестиваля «Химки — территория возможностей» в парке Л. Н. Толстого пройдут концерты, мастер-классы, выставки художественных работ.

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» также 4 сентября приглашает жителей и гостей Московского региона принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню рождения города Чехов.