РЖД арендует землю в Зеленограде для ремонта станции МЦД-3 Крюково

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Российским железным дорогам (РЖД) передадут в аренду земельный участок в Зеленограде для ремонта станции Московских центральных диаметров (МЦД-3) Крюково. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на слова председателя Анастасии Пятовой.

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, решила предоставить землю на Заводской улице в Зеленограде для реконструкции станции МЦД-3.

Анастасия Пятова отметила, что площадь участка составляет около 0,025 гектара.

— Земельный участок ориентировочной площадью порядка 0,025 гектара будет предоставлен ОАО «РЖД» в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней, — заявила председатель Москомстройинвеста.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Анастасии Пятовой добавило, что, помимо ремонта станции Крюково, здесь полностью оборудуют моторвагонное депо в рамках реализации проекта МЦД-3.

В пятницу, 27 августа, стало известно, что для запуска четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) модернизируют участок Московской железной дороги (МЖД) между станциями Савеловская и Беговая.