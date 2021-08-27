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Дополнительные пути построят на участке МЖД Беговая — Савеловская для запуска МЦД-4

Илья Ашуров

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Дополнительные пути построят на участке МЖД Беговая — Савеловская для запуска МЦД-4
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Алексеевская соединительная ветвь, платформа Савёловская Карта всех событий

Для запуска четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) модернизируют участок Московской железной дороги (МЖД) между станциями Савеловская и Беговая. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время на линии Савеловская — Беговая работают два пути. В планах — обновить уже существующие, а также построить еще две железные дороги.

— Протяженность участка составляет пять километров — это вдвое больше участка МЦД-2 Курская — Каланчевская, который сегодня тоже активно развивают для запуска МЦД-4, — говорится в сообщении.

Работы по укладке путей начнутся в конце этого года. Всего планируется построить свыше 15 километров путей между указанными станциями. Также их оборудуют 57 стрелочными переводами, а вдоль маршрута построят почти четыре километра шумозащитных экранов.

21 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца года в столице планируют открыть станции Московских центральных диаметров Аминьевскую и Минскую, с которых можно будет пересесть на метро. Также он отметил, что окончательно МЦД-4 запустят в конце 2023 — начале 2024 года. Линия будет включать 18 пересадочных станций.

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