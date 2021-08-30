Более семи тысяч участников ЕГЭ в этом году сдали его на 100 баллов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В этом году количество участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые получили высший балл, составило 7769 человек, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

В ведомстве отметили, что количество сдавших экзамен на максимально возможный балл оказалось меньше, чем в прошлом году, но увеличилось по сравнению с 2019 годом. При этом число стобалльников в 2020 году было больше, чем в 2019 году.

— В 2021 году наивысший балл получили 7769 участников ЕГЭ, в 2020 году — 8286, в 2019-м — 6649, — рассказали в Рособрнадзоре.

Некоторым ученикам удалось получить высший балл по трем и четырем предметам, но такие случаи очень редки. Так, сто баллов по трем ЕГЭ получили 34 человека, по четырем — всего два человека.

— Цифры в целом сопоставимы, — сделали вывод в ведомстве. Там также добавили, что «добросовестно изучающие программу в школе или самостоятельно могут рассчитывать на самый высокий результат на экзамене».

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в течение следующих трех лет будут плавно вводиться изменения в процедуру Единого государственного экзамена по всем предметам, исключая информатику. Они не будут «революционными», добавил он.