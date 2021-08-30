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Появились подробности о пожаре в бизнес-центре «Президент Плаза» на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Появились подробности о пожаре в бизнес-центре «Президент Плаза» на западе Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 32 Карта всех событий

Работы по тушению пожара в бизнес-центре «Президент Плаза» в Москве были осложнены тем, что очаг горения находился на подземных этажах. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в понедельник, 30 августа.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе силы столичного Пожарно-спасательного центра. Работы по тушению были осложнены тем, что очаг горения находился на подземных этажах строения, — сообщили «ВМ» в пресс-службе ведомства.

Для удаления дыма специалисты применили автомобиль дымоудаления ПСО № 207 Пожарно-спасательного центра города.

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки благодаря слаженным действиям, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 30 августа в «Президент Плазе» из-за возгорания на минус четвертом этаже паркинга. В результате него эвакуировали около десяти тысяч человек, находившихся внутри.

Причиной происшествия послужило возгорание обшивки труб на площади 15 погонных метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили инцидент, отметив, что пожар удалось ликвидировать в 16:20.

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