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В преддверии отчета Газпрома по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности — прим. «ВМ») за первое полугодие цена на газ в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 600,3 доллара за тысячу кубометров, или 49,26 евро за мегаватт-час. На минувшей неделе стоимость газа в ЕС достигала 580 долларов за тысячу кубометров, но затем за несколько дней упала почти на 100 долларов.

Первым поводом для этого стали ложные данные о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку — 2», а затем на информации Газпрома о возможных поставках 5,6 миллиарда кубометров газа по газопроводу уже в этом году, отмечает ТАСС.

12 августа в ОПЕК сообщили о сохранении прогноза мирового спроса на нефть в 2021 году — согласно нему, ожидается рост на шесть миллионов баррелей в сутки.

Общий мировой спрос на нефть, по оценке ОПЕК, вырастет примерно на шесть миллионов баррелей в сутки до 96,6 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году спрос на нефть вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки, приводит прогноз организация.

Спрос на нефть в мире, согласно данным ОПЕК, превысит 100 миллионов баррелей в сутки во втором полугодии 2022-го. Устойчивый рост спроса на нефть, как ожидается, обеспечит контроль над коронавирусом с помощью программ вакцинации, а также улучшенного лечения.