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Москва заняла четвертое место в списке привлекательных для туристов регионов

Виктория Сикерина

Общество
Москва заняла четвертое место в списке привлекательных для туристов регионов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва вошла в перечень мест, которые привлекательны для туризма по России. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили специалисты сервиса «Авито Недвижимость».

Эксперты провели анализ спроса, предложения и цены на посуточную аренду жилья летом текущего года и составили рейтинг самых востребованных мест для путешествий у россиян.

Самыми популярными оказались Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург. Четвертую строчку в рейтинге заняли Подмосковье, Москва и Татарстан. На столицу пришлось 5,4 процента от общего спроса.

При этом специалисты отметили, что самый высокий спрос на аренду загородного жилья наблюдался в Краснодарском крае и Крыму и составил 17,3 процента.

Широкий выбор загородной недвижимости оказался в Крыму, где сосредоточились 20,5 процента от числа сдаваемой недвижимости в стране.

Самыми дорогими стали Чеченская республика и Москва, где средняя стоимость аренды в сутки составила 20 и 15 тысяч рублей соответственно. Самые доступные цены этим летом наблюдались в Астрахани — 1 200 рублей в сутки.

Также исследование «Авито Недвижимости» показало, что наибольший спрос на краткосрочную аренду жилья зарегистрирован в Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве. В столице такой спрос составил шесть процентов.

В воскресенье, 29 августа, российские путешественники назвали самые раздражающие факторы на курортах в стране. По их мнению, плохо развитая инфраструктура, завышенные цены и отношение местных жителей отталкивают от посещения того или иного населенного пункта.

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