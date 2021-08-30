Автобус № 30 в ЮВАО Москвы изменит маршрут с 31 августа

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Шоссейная улица, 74 Карта всех событий

Транспортный маршрут автобуса № 30 в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы изменится с 31 августа. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Теперь автобус будет заезжать к Музыкальной школе имени Глинки через Проектируемый проезд № 5022.

Новая остановка общественного транспорта «Музыкальная школа» расположится около остановок «Поликлиника» и «Шоссейная улица, 51».

Одна из автобусных остановок будет функционировать в обе стороны движения транспорта, передает агентство городских новостей «Москва»

В понедельник, 30 августа, в информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что на участке Гончарной улицы в Москве 5 сентября перекроют движение из-за проведения киносъемок. Ограничение будет действовать с 8:00 до 22:00.

Также 30 августа активисты Южного округа провели акцию «Осторожно, дети!». Привлечь внимание добровольцы решили к нерегулируемому пешеходному переходу на Кустанайской улице. Неподалеку расположено несколько школ и детских садов.