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Воспитанница детского дома в Смоленской области умерла, надышавшись дезодорантом

Юлия Курганова

Происшествия
Воспитанница детского дома в Смоленской области умерла, надышавшись дезодорантом
Фото: moscow-live

Воспитанница детского дома в Смоленской области скончалась, после того как надышалась газом из дезодоранта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность должностных лиц». Об этом сообщается в понедельник, 30 августа, на сайте СУ СК России по региону.

Инцидент случился в СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа». По версии следствия, в ночь на понедельник две несовершеннолетние воспитанницы детского дома по очереди вдыхали газовые пары антиперспиранта. После этого девочки почувствовали себя плохо. 12-летняя школьница умерла, ее 16-летнюю подругу доставили в больницу.

Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана юридическая оценка действиям всех должностных лиц, ответственных за безопасность детей и их воспитание.

СК РФ сообщил, что председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от руководителя следственного управления СК РФ по Смоленской области о первоначальных результатах расследования данного уголовного дела.

20 августа получившего удар током в ТиНАО ребенка госпитализировали на вертолете. Мальчик четырех лет получил электротравму в СНТ «Синяя птица». Машина скорой помощи доставила пострадавшего на площадку «Киевский» поселения Первомайское.

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