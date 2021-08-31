Эвелина Хромченко назвала модные этой осенью пальто

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Телеведущая программы на Первом канале «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказала об осенних трендах. По ее словам, в этом сезоне будут очень актуальны ярко-красные пальто, в которых трудно будет остаться незамеченными даже в самую суровую и пасмурную погоду.

Стилист отметила, что это модное течение — отнюдь не новинка, подобные модели создавал Вячеслав Зайцев и был очень популярен с ними. Это период примерно 90-х годов.

На странице передачи в соцсети Instagram представлен модный образ. Стилисты шоу сочетали классический красный костюм с такими же по цвету пальто и шляпой, дополнив образ прозрачными черными колготками и грубыми сапогами в тон. Такие жокейские сапоги — супертренд текущего сезона, как и прозрачные черные колготки.

Хромченко подчеркнула, что в сочетании с мини-юбкой и черной обувью — это идеальный вариант. Именно так ноги не укорачиваются, а напротив, удлиняются.

Также отмечается, что цвет пальто может быть желтым или бирюзовым.

Телевизионный стилист раскритиковал популярный летний наряд россиянок. Историк моды и стилист Александр Васильев рассказал о недостатках образа героини очередного выпуска передачи «Модный приговор» на Первом канале, отметив, что подобный комплект, несмотря на свою непривлекательность, имеет популярность у жительниц нашей страны с приходом теплого времени года.