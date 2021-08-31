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Наталья Сергунина рассказала о программе ВДНХ ко Дню знаний

Виктория Сикерина

Общество
Наталья Сергунина рассказала о программе ВДНХ ко Дню знаний
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйстваКарта всех событий

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве составила программу на 1 сентября для школьников. Об этом сообщила во вторник, 31 августа, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С 1 по 5 сентября здесь можно будет посетить мастер-классы, квесты, экскурсии и научные шоу, которые рассчитаны на детей разных возрастов. Отмечается, что в День знаний некоторые музеи будут работать бесплатно для школьников.

— 1 сентября для учеников первых-четвертых классов будут бесплатно работать центр «Космонавтика и авиация», Музей ВДНХ и центр славянской письменности «Слово». В Музее кукол в этот день вход сделают свободным для всех школьников, — отметила заммэра столицы.

Например, в центре «Космонавтика и авиация» детям расскажут о тонкостях профессии космонавта, а также предложат выполнить тематические задания. Для участия в квесте «Школа юных космонавтов» следует зарегистрироваться заранее.

В центре славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия, посвященная системе образования крестьян в XIX веке, жизни Михаила Ломоносова и реформам Петра Первого. Мероприятие, для которого тоже требуется регистрация, состоится в 13:00, 15:00 и 18:00 1 сентября.

В центре «Союзмультпарк» на ВДНХ дети посмотрят на химическое, электрическое и мыльное шоу от старухи Шапокляк, потанцуют на дискотеке и даже сфотографируются с любимыми персонажами — Чебурашкой и крокодилом Геной. Для посещения центра необходимо приобрести входной билет.

Также праздничную программу подготовили центры «Городская ферма», «Москвариум» и другие.

В понедельник, 30 августа, Наталья Сергунина рассказала о приеме заявок на технологический конкурс SaaS Factory, организованный Московским инновационным кластером. Для участников предусмотрено несколько направлений, каждое из которых связано с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.

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