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Стало известно, как проходит проверка домов по программе реновации в Москве

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Стало известно, как проходит проверка домов по программе реновации в Москве
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Проверка домов, которые строят по программе реновации в Москве, не должна превышать десять рабочих дней. При этом на финальном этапе особое внимание специалисты уделяют качеству отделочных материалов и общим работам.

Так, в новых квартирах измеряют концентрацию вредных веществ в воздухе, определяют, не превышен ли в здании уровень радиации. Также в домах оценивают качество звукоизоляции.

— Мы проверяем весь комплекс отделочных работ. То есть плитку напольную, плитку настенную, качество обоев, малярных работ. Потолки и обои обычно мы оцениваем визуально. Смотрим на наличие складок, качество сопряжения, чтобы не было различий по цвету, наплывов, — пояснил ведущий инженер-эксперт Центра экспертиз Никита Кузьмичев.

По его словам, проверку отделочных работ проводят поэтапно, их качество оценивают не менее чем в 60 процентах помещений новостройки.

При этом контроль за будущим домом начинается с того момента, как застройщик подал извещение о том, что на площадке планируют начать строительство, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— На нулевом цикле проверяем грунты и временные крепи. Ограждающие конструкции в котлованах проверяются на несущую способность. Далее, на этапе возведения здания, проводится проверка качества бетонной смеси, монолитных и железобетонных конструкций, — добавил председатель Комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко.

В понедельник, 30 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в стадии проектирования и строительства находятся 5,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.

Всего переселение из 29 домов осуществят в объекты по программе реновации жилищного фонда Москвы в районе Северное Измайлово в Восточном административном округе (ВАО). Более пяти тысяч жителей в ВАО уже получили или находятся в процессе получения новой жилплощади.

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