Пассажиры метро, МЦК и МЦД получат скидку на проезд при бесконтактной оплате

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 1 сентября москвичи смогут со скидкой оплачивать проезд в метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (МЦД) при использовании банковских карт «Мир». Об этом во вторник, 31 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в столице работает лучшая в мире билетная система, но власти продолжают ее развивать. Он напомнил, что в 2020 году бесконтактным способом оплаты при входе в метро пользовались более 52 миллионов раз.

— Поэтому уже в четвертый раз проводим акцию, с помощью которой можно экономить от 10 до 20 рублей за каждую поездку. Теперь она распространится и на МЦД — можно оплачивать проезд в метро или на МЦК со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и наоборот, — отметил Максим Ликсутов.

После оплаты проезда картой «Мир» со счета спишется полная стоимость поездки. Сумма скидки автоматически вернется на счет карты спустя несколько минут — поездка обойдется дешевле на 10 рублей.

При этом скидку в 20 рублей получат москвичи, которые будут оплачивать проезд смартфоном по карте «Мир» через приложения Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил о решении проблемы транспорта в столице в приоритетном порядке. По его словам, в настоящий момент модернизация транспорта происходит на пределе возможностей строителей.

Он подчеркнул, что за 2021 год в Москве возведут более 80 километров дорог, в составе которых предусмотрены развязки, эстакады, тоннели. Также будут построены свыше десяти линий Московского метрополитена, введены в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии. Обустройство Московского центрального диаметра тоже будет продолжаться.