Сервис оплаты Face Pay запустили еще на двух линиях столичного метро

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Сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay тестируют еще на двух линиях столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Мы видим, что система работает стабильно, поэтому продолжаем планово масштабировать зону открытого тестирования Face Pay и расширяем фокус-группу до 7 тысяч человек. Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях, — отметил Ликсутов.

По его словам, с 31 августа система начнет работать на Солнцевской и Калужско-Рижской линиях метро. Ранее систему оплаты проезда по технологии Face Pay запустили на Филевской и Арбатско-Покровской ветках, добавили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Глава департамента транспорта добавил, что принимающие участие в тестировании технологии пассажиры дают властям города полезную обратную связь, благодаря которой систему в ближайшем времени запустят для всех пассажиров.

Ожидается, что до конца текущего года Face Pay начнет работать на всех линиях подземки.

Максим Ликсутов ранее рассказал, что технологией оплаты проезда Face Pay с начала тестирования воспользовались более 65 тысяч сотрудников московского метро.