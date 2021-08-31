Сервис оплаты Face Pay запустили еще на двух линиях столичного метро
Сервис оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay тестируют еще на двух линиях столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
— Мы видим, что система работает стабильно, поэтому продолжаем планово масштабировать зону открытого тестирования Face Pay и расширяем фокус-группу до 7 тысяч человек. Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях, — отметил Ликсутов.
По его словам, с 31 августа система начнет работать на Солнцевской и Калужско-Рижской линиях метро. Ранее систему оплаты проезда по технологии Face Pay запустили на Филевской и Арбатско-Покровской ветках, добавили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Глава департамента транспорта добавил, что принимающие участие в тестировании технологии пассажиры дают властям города полезную обратную связь, благодаря которой систему в ближайшем времени запустят для всех пассажиров.
Ожидается, что до конца текущего года Face Pay начнет работать на всех линиях подземки.
Максим Ликсутов ранее рассказал, что технологией оплаты проезда Face Pay с начала тестирования воспользовались более 65 тысяч сотрудников московского метро.