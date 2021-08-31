Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В НАТО заявили, что конфликт в Донбассе не мешает Украине вступить в альянс

Анастасия Волоснова

В мире
В НАТО заявили, что конфликт в Донбассе не мешает Украине вступить в альянс
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Происходящее в Донбассе не препятствует вступлению Украины в НАТО. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил глава представительства НАТО в Киеве Александр Винников.

По его словам, в Вашингтонском договоре НАТО нет нормы, по которой можно было бы судить о конфликте на востоке Украины.

— Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно, — уточнил Винников.

Он также отметил, что вступление Украины в НАТО может иметь положительный эффект, пишет издание «Европейская правда».

До этого Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал Киев за его действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
НАТОДонбассУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте