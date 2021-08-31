В НАТО заявили, что конфликт в Донбассе не мешает Украине вступить в альянс

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Происходящее в Донбассе не препятствует вступлению Украины в НАТО. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил глава представительства НАТО в Киеве Александр Винников.

По его словам, в Вашингтонском договоре НАТО нет нормы, по которой можно было бы судить о конфликте на востоке Украины.

— Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно, — уточнил Винников.

Он также отметил, что вступление Украины в НАТО может иметь положительный эффект, пишет издание «Европейская правда».

До этого Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал Киев за его действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.