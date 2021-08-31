Ряд столичных автобусных маршрутов изменится с 1 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 1 сентября маршруты автобусов № 313, 983 и С19 будут изменены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, автобусы, следующие по маршруту 313, 983, будут заезжать в ЖК «Испанские кварталы» при движении в обе стороны и перестанут заезжать на остановку «Николо-Хованское».

— Остановка «ЖК «Испанские кварталы» работает при движении в обе стороны — будьте внимательны, смотрите направление движения на табло, — предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С этого же дня в Николо-Хованском будет продлен маршрут № С19.

Из Коммунарки автобусы будут двигаться по Николо-Хованской улице и Новомихайловскому шоссе до ЖК «Испанские кварталы» и перестанут заезжать в поселок Газопровод.

В департаменте порекомендовали пользоваться маршрутом № С19 вместо школьных рейсов маршрута № 313к.