Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ряд столичных автобусных маршрутов изменится с 1 сентября

Анастасия Колоскова

Город
Ряд столичных автобусных маршрутов изменится с 1 сентября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 1 сентября маршруты автобусов № 313, 983 и С19 будут изменены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, автобусы, следующие по маршруту 313, 983, будут заезжать в ЖК «Испанские кварталы» при движении в обе стороны и перестанут заезжать на остановку «Николо-Хованское».

— Остановка «ЖК «Испанские кварталы» работает при движении в обе стороны — будьте внимательны, смотрите направление движения на табло, — предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ряд столичных автобусных маршрутов изменится с 1 сентябряФото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С этого же дня в Николо-Хованском будет продлен маршрут № С19.

Из Коммунарки автобусы будут двигаться по Николо-Хованской улице и Новомихайловскому шоссе до ЖК «Испанские кварталы» и перестанут заезжать в поселок Газопровод.

В департаменте порекомендовали пользоваться маршрутом № С19 вместо школьных рейсов маршрута № 313к.

Ряд столичных автобусных маршрутов изменится с 1 сентябряФото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Читайте также:
изменение маршрутов автобусовТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте