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Альпинисты с Украины попали под лавину в Северной Осетии

Анастасия Волоснова

Происшествия
Альпинисты с Украины попали под лавину в Северной Осетии
Фото: pixabay.com

Группа украинских альпинистов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. Об этом рассказали во вторник, 31 августа, в ГУ МЧС по региону.

При сходе лавины пострадали три туриста с Украины. В ведомстве пояснили, что они поднимались на гору с грузинской стороны — территория считается нейтральной.

Для спасения украинцев будут привлекать вертолет Грузии, приводит РИА Новости информацию МЧС.

Весной этого года в районе поселка Имандра сошла лавина, под которую попали 16 туристов из Санкт-Петербурга. Уточнялось, что все члены группы находятся в удовлетворительном состоянии, кроме одного подростка.

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