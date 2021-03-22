Около 15 человек могли попасть под сход лавины в Мурманской области
Около 15 человек могут находиться под завалами после схода лавины в Мурманской области. Об этом рассказал глава Оленегорска Олег Самарский.
Инцидент произошел в понедельник, 22 марта. Уточняется, что на месте схода лавины могла оказаться группа туристов из 15 человек.
— В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли, — отметил Самарский.
Он уточнил, что на месте инцидента работают мончегорские спасатели, пишет ТАСС.
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