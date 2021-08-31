Музей криптографии откроют на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Музея криптографии

Россия, Москва, Ботаническая улица Карта всех событий

Власти Москвы одобрили создание Музея криптографии в столичном районе Марфино. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста во вторник, 31 августа.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 августа 2021 года.

Будущий музей разместится по адресу улица Ботаническая, владение 25, строение 4, на земельном участке площадью 0,54 гектара.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, площадь учреждения не должна превысить 6, 5 тысячи квадратных метров.

Она добавила, что в настоящее время на участке находятся два склада и здание бывшего Марфинского НИИ площадью около 4,3 тысячи «квадратов». В них в послевоенное время производили аппаратуру для радиоразведки и шифрования.

Это производство получило название «марфинская шарашка», так как к работам на нем привлекали заключенных. Здесь трудился, в том числе, писатель Александр Солженицын.

В июне стало известно, что первый в России музей криптографии откроется в Москве в 2021 году. Посетители узнают об истории развития коммуникации между людьми — от древних времен до современных мессенджеров.

Музей расскажет о науке, технологиях и криптографии в социально-культурном и общественно-политическом контексте России и мира. Здесь будут представлены историческая коллекция шифровальной техники, архивные документы, средства передачи информации, интерактивные и кинетические инсталляции, редкие книги и фотографии, игры и мультимедиа.