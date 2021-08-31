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Более 70 процентов россиян остались довольны проведенным летом

Анастасия Волоснова

Общество
Более 70 процентов россиян остались довольны проведенным летом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители России считают, что уходящее лето лучше, чем прошлогоднее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения об отношении россиян к лету 2021 года.

Так, 73 процента респондентов довольны тем, как они провели лето текущего года. Однако 33 процента россиян посчитали это лето плохим в сравнении с отдыхом в 2020 году.

При этом почти половина опрошенных россиян отметили, что этим летом с ними произошло больше хороших событий, чем плохих. У 40 процентов россиян поровну хороших и плохих воспоминаний.

Главным событием лета россияне считают отдых, а также рождение ребенка и повышение на работе, пишет ФАН.

В июне опрос показал, что треть россиян не прочитали ни одной книги за полгода. Почти половина жителей страны за этот срок прочитали от одной до пяти книг, еще 25 процентов прочли свыше десяти произведений. По данным ВЦИОМ, заядлых читателей больше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, а также среди россиян с высшим и неполным высшим образованием.

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