Путин поздравил Жапарова с 30-летием независимости Киргизии

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 30-летием независимости республики. Об этом рассказали во вторник, 31 августа, в пресс-службе Кремля.

Российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Киргизия продолжат «всемерное наращивание двусторонних связей».

— Налажен содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также эффективное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС, — отметил президент, которого цитирует RT.

До этого Путин поздравил легкоатлета Антона Прохорова с золотом Паралимпиады. Медаль спортсмена является достойной наградой за упорный труд и волю к победе, считает президент.