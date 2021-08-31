Пловчиха Валерия Шабалина взяла третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

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Россиянка Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Соревнования прошли во вторник, 31 августа.

Шабалина показала результат в 2 минуты 20,99 секунды. Второе место заняла британка Бетани Ферт с результатом 2.23,19, третье — британка Луиз Фиддес с результатом 2.29,21.

Победа позволила Шабалиной получить третью золотую медаль на Играх в Токио.

Валерия Шабалина 27 августа заняла первое место в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио. А 25 августа Шабалина выиграла на Паралимпиаде золотую медаль в плавании на 100 метров баттерфляем.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.