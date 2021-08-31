«Хаос и паника!»: ветеран войны в Афганистане сравнил вывод войск СССР и США

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Оставление Афганистана американскими венными кардинально отличается от вывода войск СССР из страны в 1989 году. Советский Союз уходил постепенно и организованно, а американцы превратили операцию в хаос. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал командир роты спецназа ГРУ ГШ, служивший в Афганистане, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, СССР, согласно решению ООН, начал вывод войск организованно, предварительно согласовав все детали с афганским правительством. Что касается американцев, то их вывод — полная противоположность, уверен ветеран.

— Мы три года выводили войска. 15 февраля 1989 года мы пришли в Хайратон и заявили, что за нами советских солдат больше нет. Мы шли как победители с развернутыми знаменами на родину. За это время мы создали и укрепили армию Афганистана, которая продержалась без нашей помощи три года, отражая нападение моджахедов. Теперь смотрим на американцев — хаос и паника! — сказал собеседник «ВМ».

Американские войска, напомнил Матвийчук, подобным образом покидали и Вьетнам в 1975 году. Ветеран отметил, что разница между операциями двух стран — в организации выхода и политических последствиях этих действий.

— Когда они уходили из Вьетнама, было то же самое. Брошенные горы оружия и техники, перешедшей в руки «Талибана»*. Президент убежал, — добавил Матвийчук.

Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи в понедельник заявил о завершении миссии США в Афганистане. Войска американцев выведены из страны. Последний самолет вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа, на его борту находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. По словам Маккензи, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». За это время в республике погиб 2461 военнослужащий США и гражданские лица.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.