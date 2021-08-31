«Они над тобой смеются»: Арзамасова поддержала Андреасяна в конфликте с Кудрявцевой

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова поддержала режиссера Сарика Андреасяна в конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Сообщение с поддержкой девушка написала в комментариях под постом режиссера в его Instagram-аккаунте.

Звезда подчеркнула, что благодарна Андреасяну за поддержку на одном из проектов.

— Сарик, после того как ты поддержал меня на проекте в таком интересном положении, точно могу сказать, что кино — не только про кино, это все про жизнь и отношение к людям. Знаешь же, как говорят: «Сначала они тебя не замечают, потом они над тобой смеются, а потом ты побеждаешь», — написала актриса.

Лера Кудрявцева на фестивале «Новая волна» заявила, что у Сарика Андреасяна мало хороших фильмов. Режиссер в ответ на критику спросил у певицы, кто пишет ей такие тексты для треков.

До этого актриса Кристина Асмус назвала самую постыдную роль в своей фильмографии. Об этом она написала, отвечая на вопросы поклонников на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories. Знаменитость призналась, что ей стыдно за роль в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины». Она пояснила, что всегда комплексовала раздеваться перед камерой.