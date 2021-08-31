«Умер от того, что стал трезвым»: жена Балабанова рассказала о жизни с режиссером

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Художница Надежда Васильева, вдова режиссера Алексея Балабанова, поделилась воспоминаниями о жизни с супругом, с которым они прожили вместе больше 18 лет.

— Я вообще не пила. Только так и можно. Ну что, два забулдыги, что ли? Я пыталась сделать так, чтобы он не пил. Ну а как можно, если кругом одни его дружбаны… Что такое рок-н-ролл? Пришел, выпил, упал. Я смотрела иногда с испугом, иногда с осуждением, иногда с пониманием. Это работа такая: вышла замуж, так вышла замуж. А еще у нас было так: «Куда мы сегодня идем? Опять к твоим…? Давай так: бутерброд с маслом ты ешь до того, как мы выйдем из дома». И он не ел. Специально, — вспоминает Васильева в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Она понимала, что пагубное пристрастие добра не принесет, при этом изменить супруга она не могла.

— Я понимала, что это может плохо кончиться. И что? Он сам должен. А ты только можешь ему помочь это продлить. Он должен внутри себя что-то решить. Он решал и, кстати говоря, умер он от того, что стал трезвым. Сердечная мышца изнашивается, и нужно ее поддерживать лекарствами или небольшим количеством алкоголя. Нельзя резко бросать курить и пить, — считает вдова.

Художница вспоминает, что Балабанов предчувствовал свою кончину, но вместе с тем говорил: «Давай дождемся внуков?»

— Я каждый день думаю про чувство вины, про то, что я не сделала все возможное. Я дала ему жить, как он хотел… Но могла сделать больше. Это чувство вины, ты его выращиваешь, поливаешь водой, и иногда оно расцветает. А особенно когда тебе близкие напоминают об этом… Или ты сам уже с ума сошел и думаешь, что тебе напомнили, а тебе кажется... Поэтому всем женщинам, которые потеряли мужей, я советую на себя напяливать банку. И в этой банке ты существуешь, и никто со своими взглядами до тебя достучаться не может. И ты в ней себя закаливаешь и остаешься живой, — говорит Васильева.

Ранее фанаты осудили блогера и экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за откровенный наряд, в котором она пришла на могилу Алексея Балабанова.