Юлия Барановская рассказала об отношениях ее детей со сводной сестрой
Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что ее трое детей от футболиста Андрея Аршавина не знакомы со своей сводной сестрой, которая родилась в отношениях спортсмена с Алисой Казьминой.
— Нет, не общаются (с Есенией — прим. «ВМ».), они не знакомы, — написала Барановская, отвечая на вопрос об отношениях детей подписчикам в Instagram.
Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна. С Казьминой Аршавин расстался три года назад. У них есть общая дочь Есения.
В мае Аршавин рассказал, что послужило причиной его громких скандалов с бывшими супругами. По его словам, девушки раздували связанные со спортсменом скандалы для достижения собственных целей.
Несколько дней назад стало известно, что Барановская подаст иск в суд, чтобы увеличить выплаты алиментов от своего экс-супруга.