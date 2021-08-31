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Юлия Барановская рассказала об отношениях ее детей со сводной сестрой

Анастасия Колоскова

Общество
Юлия Барановская рассказала об отношениях ее детей со сводной сестрой
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что ее трое детей от футболиста Андрея Аршавина не знакомы со своей сводной сестрой, которая родилась в отношениях спортсмена с Алисой Казьминой.

— Нет, не общаются (с Есенией — прим. «ВМ».), они не знакомы, — написала Барановская, отвечая на вопрос об отношениях детей подписчикам в Instagram.

Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна. С Казьминой Аршавин расстался три года назад. У них есть общая дочь Есения.

В мае Аршавин рассказал, что послужило причиной его громких скандалов с бывшими супругами. По его словам, девушки раздували связанные со спортсменом скандалы для достижения собственных целей.

Несколько дней назад стало известно, что Барановская подаст иск в суд, чтобы увеличить выплаты алиментов от своего экс-супруга.

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