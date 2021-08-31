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Губернатор Смоленской области серьезно травмировал ногу во время игры в баскетбол

Анастасия Волоснова

Общество
Губернатор Смоленской области серьезно травмировал ногу во время игры в баскетбол
Фото: admin-smolensk.ru

Губернатор Смоленской области Алексей Островский сломал ногу во время игры в баскетбол. Об этом во вторник, 31 августа, рассказали в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время глава региона проходит лечение в одной из больниц Смоленска. Врачи уже сделали Островскому две операции. Теперь ему предстоит третья, самая сложная операция, рассказали в ведомстве.

— Губернатор получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав. По словам врачей, это наихудшая ситуация, которая только могла быть при переломе ноги, — пояснили в пресс-службе.

Пока Островский отсутствует, обязанности главы региона исполняет заместитель губернатора Юрий Свириденков, пишет ТАСС.

25 августа актера Ивана Краско госпитализировали в больницу с инсультом. По словам директора Вячеслава Смородинова, несколько дней назад он выглядел уставшим и тяжело ходил, но от госпитализации отказывался. Позже состояние ухудшилось, из-за чего его срочно увезли в одно из лучших медучреждений в Санкт-Петербурге — Центр имени Алмазова.

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