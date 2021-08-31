Сергей Собянин изменил систему субсидирования для благоустройства ТиНАО

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить порядок предоставления субсидий для благоустройства населенных пунктов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы. Об этом во вторник, 31 августа, сообщила пресс-служба главы города и московского правительства.

— Правительство Москвы внесло изменение в порядок предоставления консолидированных субсидий из городского бюджета бюджетам городских округов и поселений ТиНАО на софинансирование мероприятий по благоустройству. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — пояснили в ведомстве.

Благодаря такому постановлению сельские и городские поселения расширят список необходимых для благоустройства работ, которые осуществляются за счет бюджета Москвы. Среди них будут следующие: установка беседок и навесов, водоотводных лотков, лестниц, «лежачих полицейских», камер видеонаблюдения и многие другие виды работ по благоустройству, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова пресс-службы Сергея Собянина и правительства Москвы.

Во вторник, 31 августа, мэр столицы рассказал, что углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусом включили в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в Москве.