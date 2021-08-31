Сергей Собянин включил диспансеризацию переболевших COVID-19 в бесплатную медпомощь

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусом включили в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в Москве. Соответствующее постановление подписал во вторник, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

На проведение подобных диспансеризаций в столице будет направлено 847,6 миллиона рублей.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает в себя прием у терапевта и семь исследований: биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрия и другие. Для переболевших тяжелой формой коронавируса будут проводить определение концентрации D-димера в крови и рентгенографию органов грудной клетки.

При этом врачи могут дать пациентам направления на дополнительные обследования, если это будет необходимо. Углубленную диспансеризацию проводят не ранее 60 календарных дней после перенесенного коронавируса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент составлены списки для приглашения россиян, которые перенесли коронавирус, на углубленную диспансеризацию.

Оперштаб 31 августа сообщил, что 1914 пациентов полностью вылечились в Москве после прохождения лечения от коронавируса. Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 1 446 708 пациентов.

За последние 24 часа в Москве выявили 1162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировали 555 пациентов с коронавирусом, 44 человека скончались. По состоянию на 31 августа на ИВЛ находятся 305 человек.