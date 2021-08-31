Московские врачи вылечили еще 1914 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Еще 1914 пациентов полностью выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 1 446 708 пациентов.

За последние 24 часа в Москве выявили 1162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировали 555 пациентов с коронавирусом, 44 человека скончались.

По состоянию на 31 августа на ИВЛ находятся 305 человек.

Фото: Оперштаб

Всего в 85 регионах России выявили 17 813 случаев коронавируса за минувшие сутки.

Введение вакцины против коронавируса по-прежнему считается самым главным средством защиты от новых штаммов инфекции, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».