Мурашко назвал сроки высокого риска смерти после перенесенного COVID-19

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Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного коронавируса. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, на данный момент составлены списки для приглашения россиян, которые перенесли коронавирус, на углубленную диспансеризацию.

— Пример, перенес COVID-19 человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного COVID-19 резко возрастает риск смерти, — пояснил Мурашко.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.