«Белый — погребальный цвет»: психолог объяснила, какие цветы нельзя дарить учителям на 1 сентября

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Роспотребнадзор дал рекомендации при покупке цветов на 1 сентября. Специалисты советуют брать полураскрытые живые цветы со свежим стеблем и нижними крупными листами на нем, что свидетельствует об их свежести. Полностью раскрытый бутон будет смотреться красиво при дарении, но простоит в вазе намного меньше.

Алена Орлова, эзотерик, психолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие цветы лучше не дарить учителям, какие из них притягивают отрицательную энергию и есть ли универсальный цветок, с которым при дарении точно не ошибешься.

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Какие цветы нельзя дарить учителям

— Флористы умеют составлять правильные букеты, но в традиции дарить цветы есть своя мистика и традиция, которая совпадает почти во всем мире. Ни в коем случае нельзя дарить цветы, которые символизируют смерть, то есть сухие цветы. Не стоит дарить аллергические букеты, например из лилий. Гвоздики не нужно дарить, они признаны во всем мире цветами памяти и скорби. Нельзя преподносить маки, они считаются цветами погребальными. Фиалки тоже нельзя дарить, их часто сажают на кладбищах, как и нельзя преподносить орхидеи, которые символизируют вечность, связанную с потусторонним миром. Красные розы и черные дарить не следует — это символ страсти и ненависти. Для учителей-мужчин выбирайте гладиолусы, розы, но не красного или розового оттенка. Белого цвета, который в некоторых культурах считается погребальным, лучше избегать или сочетать его с другими цветами. Колючие цветы тоже дарить нельзя. Шикарные огромные букеты неуместны 1 сентября, они могут вызвать разноклассовость среди детей и раздражение, — считает эксперт.

Она отмечает, что для Дня знаний прекрасно подойдут гладиолусы — цветы долголетия, герберы, которые поднимают настроение, а также георгины и астры — эти цветы энергоемки.

Добавим, что хранить букеты, по рекомендациям Роспотребнадзора, нужно в воде, предварительно обработав стебли. Для цветов с мягким стеблем предпочитают косой срез, и чем толще стебель цветка, тем длиннее он должен быть.

В День знаний столичные школьники смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге.