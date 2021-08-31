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«Всего лишь этап»: психолог дала совет родителям, как пережить 1 сентября и не сойти с ума

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Всего лишь этап»: психолог дала совет родителям, как пережить 1 сентября и не сойти с ума
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Не нужно придавать сильной значимости такому событию, как первое сентября. День знаний для первоклассника — это всего лишь очередной новый этап в жизни. Родителям стоит в эту дату быть радостными и спокойными. Это первый совет, который «Вечерней Москве» озвучила психолог Елена Новоселова.

— Второе — не стоит врать ребенку, что школа — это лучшие годы в их жизни. Старшему поколению это свойственно. Не факт, что так и будет, просто говорите, что это новый этап. Он в любом случае будет интересным. Третье правило для спокойствия родителей — не настраивайте ребенка, что он будто делает шаг в пропасть сейчас. Можно рассадить его игрушки и любимые вещи на видное место. Потому что какую-то часть его личного пространства займут книги. Так детям будет спокойнее и комфортнее, а значит, и родителям, — сказала психолог.

По словам Новоселовой, четвертый совет для душевного равновесия родителей первоклассника — не нужно выставлять очень высокие ожидания. Они тоже ведут к невротизации всей семьи, уверена специалист. Последнее, что рекомендовала психолог, — это не проводить с ребенком весь день. Достаточно сводить его в кафе или игровую комнату на пару часов. Затем, если взрослые чувствуют усталость, стоит посвятить вечер себе, заключила собеседница «ВМ».

В свою очередь, как ранее рассказала «ВМ» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Варвара Лаврентьева, чтобы хорошо подготовить своего ребенка к школе, нужно прежде всего самим родителям психологически настроиться на новый этап жизни, в который 1 сентября предстоит войти всей семье. По словам специалиста, в этот период родителей могут посещать различные сомнения и тревоги. Однако, подчеркнула она, делиться ими со своими детьми не стоит.

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