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Народный календарь. Почему полезно позавидовать кому-нибудь 1 сентября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему полезно позавидовать кому-нибудь 1 сентября
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

1 сентября Православная церковь почитает память Андрея Стратилата Таврийского.

В этот день разрешается белая зависть. Ведь вы всегда можете порадоваться чьему-то успеху, это совершенно нормально. Более того, взяв в этот день с кого-то пример, вы можете преуспеть в своих делах.

Люди, которые собираются в путешествие, не должны чинить обувь и одежду. В противном случае поездка может сорваться или окажется неудачной.

Сны, которые вы видите в эту ночь, не играют большой роли и не сбываются. Именно поэтому если вам приснилось что-то страшное, можете не переживать, — это лишь сон.

Как и во время любого другого церковного праздника, запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, конфликтовать, ссориться и обижаться. Если преподобный Андрей поймет, что вы нарушили один из запретов, для вас год пройдет очень печально, постарайтесь придерживаться всех правил.

Приметы погоды

Южный ветер — к хорошему урожаю овса.

Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.

Туман с утра — зима снежной будет.

Праздники

День знаний

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, прежде всего, для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»

Народный календарь. Почему полезно позавидовать кому-нибудь 1 сентября

События

Основана крепость Кенигсберг

По решению Потсдамской конференции, проходившей летом 1945 года, Кенигсберг с прилегающей к нему территорией (около 1/3 бывшей Восточной Пруссии) отошел к СССР.

4 июля 1946 года после смерти «всесоюзного старосты» Михаила Калинина в его честь Кенигсберг был переименован в Калининград.

Сразу после войны в городе началась работа по адаптации немцев к новой власти: выходила газета «Новое время» на немецком языке, были организованы школы, где преподавание велось на немецком. Однако вскоре было принято решение депортировать немецкое население в Германию. Вместо них в город переселились советские граждане.

Город заселялся быстрыми темпами, восстанавливалось производство. Однако в связи со стратегическим положением он имел полузакрытый статус.

Власти не уделяли никакого внимания наследию немецкой культуры. Старый город не восстанавливался, а руины Кенигсберской крепости, несмотря на протесты архитекторов, историков и краеведов, были снесены в конце 1960-х годов.

Началась Вторая мировая война

1 сентября 1939 года произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии на Польшу, ставшему началом Второй мировой войны.

Согласно плану Гейдриха сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, были должны напасть на радиостанцию в Глейвице (теперь Гливице, Польша) и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке; напасть на лесничество в Пинчене, севернее Кройцбурга (теперь Ключборк, Польша); на участке границы между Глейвицем и Ратибором (теперь Рацибуж, Польша) уничтожить таможенный пункт.

День рождения белорусского ансамбля «Песняры»

История «Песняров» началась в 1965 году, когда армейская служба в Краснознаменном Белорусском военном округе свела четверых музыкантов — Владимира Мулявина, Леонида Тышко, Владислава Мисевича и Валерия Яшкина.

Но днем рождения коллектива считается 1 сентября 1969 года, когда решением художественного совета минской филармонии группа «Лявоны» (первоначальное название коллектива) получила право называться вокально-инструментальным ансамблем, который изначально позиционировался как фольклорный.

Основу репертуара составляли обработанные белорусские народные песни. В традиционный гитарно-ударный состав были введены дудочка, цимбалы, лира, скрипка. Смело разрабатывая фольклорный элемент, ансамбль показал себя новатором жанра, возглавив целое направление, именуемое «фольклорный бит», то есть народная песня с активизацией ритмической основы.

«Песняры» стали первыми обладателями «Золотого диска» СССР, покорили сердца слушателей более чем в 56 странах, подарив миру замечательные песни. Ансамблем было поставлено два больших театрализованных произведения (рок-оперы) – «Песня о доле» и «Гусляр».

В настоящее время существует пять коллективов, исполняющих произведения из репертуара изначальных «Песняров», и название которых включает слово «Песняры».

Родились

1855 г. (или 1856) — Иннокентий Анненский, русский поэт, драматург, критик, переводчик.

1950 г. — Вагит Алекперов, российский предприниматель.

1950 — Михаил Фрадков, российский государственный деятель, в 2004—2007 гг. Председатель Правительства РФ.

1958 г. — Сергей Гармаш, актер театра, кино и дубляжа, сценарист, продюсер, народный артист России.

1971 г. — Геннадий Бачинский, российский радио- и телеведущий.

1983 г. — Дарья Мороз, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

Именины отмечают: Николай, Фекла, Тимофей, Андрей.

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