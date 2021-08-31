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Александр Мажуга и Андрей Картаполов обсудили актуальные проблемы российской армии и патриотического воспитания

Павел Гриднев

Общество
Александр Мажуга и Андрей Картаполов обсудили актуальные проблемы российской армии и патриотического воспитания
Фото: Ольга Чумаченко

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что разработки российских ученых вносят весомый вклад в оборону страны и в решение стратегических задач.

— Усовершенствование современной армии невозможно представить без научных достижений. Благодаря работе ученых наши вооруженные силы получают новейшие разработки и уникальные средства защиты, — считает Александр Мажуга.

Сегодня производства, которые работают на оборону страны, внедряют новейшие технологии и используют самые современные материалы. Все это становится возможным благодаря разработкам и исследованиям.

— В нашей стране наука всегда работала на оборону. Так, Московский химико-технологический институт, как ранее назывался Российский химико- технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ), изначально стремился использовать фундаментальные знания для решения практических задач, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что ученые вуза разработали баллиститные пороха для легендарных «Катюш» и знаменитый кожзаменитель «Кирза», броневое стекло для штурмовиков и танков и краситель «Хаки» для камуфляжного обмундирования. Сегодня эта работа продолжается: специалисты РХТУ создали уникальный аэрогель — кровоостанавливающий материал, который необходим тогда, когда перевязку делают в экстремальных условиях и необходимо остановить сильное кровотечение за 2-3 минуты.

Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов подтвердил, что отечественная армия использует достижения науки: к концу 2020 года доля современных образцов вооружений, военной и специальной техники выросла до 70%.

В процессе патриотического воспитания молодежи используются уже разработки отечественной педагогики, труды Василия Сухомлинского, Константина Ушинского и других педагогов.

— Чувство патриотизма опирается на связь патриотического и гражданского воспитания. Такой подход позволяет выстроить хорошую работу общественного движения «Юнармия» и реализовать такие удачные проекты как тематический поезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», «Дом со звездой», «Свеча памяти» и многие другие», — рассказал Андрей Картаполов.Он также отметил, что движение юнармейцев привлекает в свои ряды все больше молодежи: к концу этого число юнармейцев может дорасти до одного миллиона.

По словам эксперта по вопросам молодежи Михаила Пономарева, важную роль для модернизации российской армии играют научные роты. Их главная задача заключается в том, чтобы привлекать молодых квалифицированных инженеров, которые занимаются инновационными нововведениями в оборонно-промышленном комплексе.

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