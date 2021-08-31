Акция «Безопасная дорога в школу» прошла на станции метро «Сретенский бульвар»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Праздничная акция «Безопасная дорога в школу» в честь начала нового учебного года прошла в столичном метро во вторник, 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел (УВД) на Московском метрополитене.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции и общественные представители провели для детей профилактическое занятие на станции «Сретенский бульвар», а также поздравили школьников и их родителей с началом нового учебного года.

Полицейские, кинологи и другие сотрудники подарили участникам акции памятки с правилами безопасности и поведения в метрополитене, канцелярские принадлежности и яркие воздушные шары с символикой ведомств.

Также правоохранители рассказали детям, как следует вести себя на эскалаторе и в вагонах поездов, и обратили внимание родителей на использование гаджетов во время поездки.

В завершение пассажиры поблагодарили сотрудников и отметили, что проведенное мероприятие очень важно в преддверии 1 сентября.

Во вторник, 31 августа, в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» психолог Елена Новоселова дала советы родителям по поводу Дня знаний и школьной поры. По ее словам, не нужно придавать сильной значимости такому событию, как первое сентября. День знаний для первоклассника — это всего лишь очередной новый этап в жизни.